درهم مغربي إلى دينار أردني

تحويل MAD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٦٨٫٩٣٩ jod

1.00000 MAD = 0.06894 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:8 UTC
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MAD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.964218.3778
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.1118521.1923
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.904517.24
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088190.207411

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / الدينار الأردني
1 MAD0.06894 JOD
5 MAD0.34470 JOD
10 MAD0.68939 JOD
20 MAD1.37879 JOD
50 MAD3.44697 JOD
100 MAD6.89394 JOD
250 MAD17.23485 JOD
500 MAD34.46970 JOD
1000 MAD68.93940 JOD
2000 MAD137.87880 JOD
5000 MAD344.69700 JOD
10000 MAD689.39400 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / الدرهم المغربي
1 JOD14.50550 MAD
5 JOD72.52750 MAD
10 JOD145.05500 MAD
20 JOD290.11000 MAD
50 JOD725.27500 MAD
100 JOD1450.55000 MAD
250 JOD3626.37500 MAD
500 JOD7252.75000 MAD
1000 JOD14505.50000 MAD
2000 JOD29011.00000 MAD
5000 JOD72527.50000 MAD
10000 JOD145055.00000 MAD