فورنت مجري إلى دينار أردني

تحويل HUF إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٩٫٤٧٦ jod

1.00000 HUF = 0.00195 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:28 UTC
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HUF إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.066188.62691.439021.661890.963218.3134
1GBP1.1523411.2285102.1281.658231.915041.1099321.1031
1USD0.9380.814001183.13191.34981.558850.903517.1779
1INR0.01128330.009791680.012029110.01623680.01875150.01086830.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / الدينار الأردني
2000 HUF3.89526 JOD
5000 HUF9.73815 JOD
10000 HUF19.47630 JOD
15000 HUF29.21445 JOD
20000 HUF38.95260 JOD
30000 HUF58.42890 JOD
40000 HUF77.90520 JOD
50000 HUF97.38150 JOD
60000 HUF116.85780 JOD
100000 HUF194.76300 JOD
150000 HUF292.14450 JOD
200000 HUF389.52600 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Hungarian Forint
1 JOD513.44600 HUF
5 JOD2567.23000 HUF
10 JOD5134.46000 HUF
20 JOD10268.92000 HUF
50 JOD25672.30000 HUF
100 JOD51344.60000 HUF
250 JOD128361.50000 HUF
500 JOD256723.00000 HUF
1000 JOD513446.00000 HUF
2000 JOD1026892.00000 HUF
5000 JOD2567230.00000 HUF
10000 JOD5134460.00000 HUF