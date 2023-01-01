كرونة نروجية إلى دينار أردني

تحويل NOK إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
65.741 jod

1.00000 NOK = 0.06574 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NOK إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 JOD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065688.31641.436221.662920.964518.3568
1GBP1.15311.22865101.831.655971.917371.1120721.1656
1USD0.938450.813901182.87951.34781.560550.905117.2267
1INR0.01132290.00982030.012065710.01626220.01882910.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / الدينار الأردني
1 NOK0.06574 JOD
5 NOK0.32870 JOD
10 NOK0.65741 JOD
20 NOK1.31481 JOD
50 NOK3.28703 JOD
100 NOK6.57407 JOD
250 NOK16.43518 JOD
500 NOK32.87035 JOD
1000 NOK65.74070 JOD
2000 NOK131.48140 JOD
5000 NOK328.70350 JOD
10000 NOK657.40700 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / كروني نرويجي
1 JOD15.21130 NOK
5 JOD76.05650 NOK
10 JOD152.11300 NOK
20 JOD304.22600 NOK
50 JOD760.56500 NOK
100 JOD1521.13000 NOK
250 JOD3802.82500 NOK
500 JOD7605.65000 NOK
1000 JOD15211.30000 NOK
2000 JOD30422.60000 NOK
5000 JOD76056.50000 NOK
10000 JOD152113.00000 NOK