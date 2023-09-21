دولار أسترالي إلى دينار أردني

تحويل AUD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٤٥٥٫٢١٣ jod

1.00000 AUD = 0.45521 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:58 UTC
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AUD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.20731.433871.656720.957318.2139
1GBP1.1580111.23185102.1511.660531.918621.1085621.0932
1USD0.94010.811787182.9251.3481.557510.917.1232
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625570.01878220.01085320.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / الدينار الأردني
1 AUD0.45521 JOD
5 AUD2.27607 JOD
10 AUD4.55213 JOD
20 AUD9.10426 JOD
50 AUD22.76065 JOD
100 AUD45.52130 JOD
250 AUD113.80325 JOD
500 AUD227.60650 JOD
1000 AUD455.21300 JOD
2000 AUD910.42600 JOD
5000 AUD2276.06500 JOD
10000 AUD4552.13000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار أسترالي
1 JOD2.19677 AUD
5 JOD10.98385 AUD
10 JOD21.96770 AUD
20 JOD43.93540 AUD
50 JOD109.83850 AUD
100 JOD219.67700 AUD
250 JOD549.19250 AUD
500 JOD1098.38500 AUD
1000 JOD2196.77000 AUD
2000 JOD4393.54000 AUD
5000 JOD10983.85000 AUD
10000 JOD21967.70000 AUD