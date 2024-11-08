Австралийские доллары в иорданские динары

Сконвертируйте AUD в JOD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = JD0,4661 JOD

Среднерыночный курс в 19:33
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График изменения обменного курса AUD к JOD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 AUD в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,47820,4903
Низкий0,46500,4650
В среднем0,47100,4761
Изменение-2.09%0.07%
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Соотношение 1 AUD к JOD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к JOD составил 0,4782, а минимальный — 0,4650. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4710. Изменение курса AUD к JOD в процентном соотношении составило -2.09.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к JOD составил 0,4903, а минимальный — 0,4650. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4761. Изменение курса AUD к JOD в процентном соотношении составило 0.07.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3910,9341,679152,7451,3921,328
1 GBP1,2911108,9271,2052,167197,1561,7961,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,36111,798163,5551,491,422

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Иорданский динар
1 AUD0,46609 JOD
5 AUD2,33045 JOD
10 AUD4,66091 JOD
20 AUD9,32182 JOD
50 AUD23,30455 JOD
100 AUD46,60910 JOD
250 AUD116,52275 JOD
500 AUD233,04550 JOD
1000 AUD466,09100 JOD
2000 AUD932,18200 JOD
5000 AUD2 330,45500 JOD
10000 AUD4 660,91000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Австралийский доллар
1 JOD2,14550 AUD
5 JOD10,72750 AUD
10 JOD21,45500 AUD
20 JOD42,91000 AUD
50 JOD107,27500 AUD
100 JOD214,55000 AUD
250 JOD536,37500 AUD
500 JOD1 072,75000 AUD
1000 JOD2 145,50000 AUD
2000 JOD4 291,00000 AUD
5000 JOD10 727,50000 AUD
10000 JOD21 455,00000 AUD