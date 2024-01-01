Датские кроны в иорданские динары

Сконвертируйте DKK в JOD по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = JD0,1020 JOD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DKK к JOD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

JOD
1 DKK в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10390,1064
Низкий0,10200,1020
В среднем0,10310,1045
Изменение-1.83%-1.59%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DKK к JOD

За последние 30 дней максимальный курс DKK к JOD составил 0,1039, а минимальный — 0,1020. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1031. Изменение курса DKK к JOD в процентном соотношении составило -1.83.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к JOD составил 0,1064, а минимальный — 0,1020. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1045. Изменение курса DKK к JOD в процентном соотношении составило -1.59.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DKK к JOD

Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из датских крон в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для датская крона

DKK в EUR

DKK в USD

DKK в SEK

DKK в GBP

DKK в PKR

DKK в AUD

DKK в NOK

DKK в INR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Иорданский динар
1 DKK0,10198 JOD
5 DKK0,50988 JOD
10 DKK1,01975 JOD
20 DKK2,03950 JOD
50 DKK5,09875 JOD
100 DKK10,19750 JOD
250 DKK25,49375 JOD
500 DKK50,98750 JOD
1000 DKK101,97500 JOD
2000 DKK203,95000 JOD
5000 DKK509,87500 JOD
10000 DKK1 019,75000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Датская крона
1 JOD9,80633 DKK
5 JOD49,03165 DKK
10 JOD98,06330 DKK
20 JOD196,12660 DKK
50 JOD490,31650 DKK
100 JOD980,63300 DKK
250 JOD2 451,58250 DKK
500 JOD4 903,16500 DKK
1000 JOD9 806,33000 DKK
2000 JOD19 612,66000 DKK
5000 JOD49 031,65000 DKK
10000 JOD98 063,30000 DKK