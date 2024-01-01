Чешские кроны в иорданские динары

Сконвертируйте CZK в JOD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = JD0,03009 JOD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к JOD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 CZK в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03060,0317
Низкий0,03000,0300
В среднем0,03040,0310
Изменение-1.60%-1.78%
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Соотношение 1 CZK к JOD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к JOD составил 0,0306, а минимальный — 0,0300. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0304. Изменение курса CZK к JOD в процентном соотношении составило -1.60.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к JOD составил 0,0317, а минимальный — 0,0300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0310. Изменение курса CZK к JOD в процентном соотношении составило -1.78.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Иорданский динар
1 CZK0,03009 JOD
5 CZK0,15045 JOD
10 CZK0,30090 JOD
20 CZK0,60181 JOD
50 CZK1,50452 JOD
100 CZK3,00904 JOD
250 CZK7,52260 JOD
500 CZK15,04520 JOD
1000 CZK30,09040 JOD
2000 CZK60,18080 JOD
5000 CZK150,45200 JOD
10000 CZK300,90400 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Чешская крона
1 JOD33,23320 CZK
5 JOD166,16600 CZK
10 JOD332,33200 CZK
20 JOD664,66400 CZK
50 JOD1 661,66000 CZK
100 JOD3 323,32000 CZK
250 JOD8 308,30000 CZK
500 JOD16 616,60000 CZK
1000 JOD33 233,20000 CZK
2000 JOD66 466,40000 CZK
5000 JOD166 166,00000 CZK
10000 JOD332 332,00000 CZK