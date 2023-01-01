الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار أردني

تحويل CZK إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٣٠٩٫٥٠١ jod

1.00000 CZK = 0.03095 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:4 UTC
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CZK إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065988.61631.438271.663520.967118.2256
1GBP1.154611.2306102.3091.660511.920561.1166121.0418
1USD0.93820.812612183.13751.349351.560670.907317.0988
1INR0.01128460.009774310.012028310.01623030.01877220.01091320.205669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الدينار الأردني
1 CZK0.03095 JOD
5 CZK0.15475 JOD
10 CZK0.30950 JOD
20 CZK0.61900 JOD
50 CZK1.54751 JOD
100 CZK3.09501 JOD
250 CZK7.73753 JOD
500 CZK15.47505 JOD
1000 CZK30.95010 JOD
2000 CZK61.90020 JOD
5000 CZK154.75050 JOD
10000 CZK309.50100 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 JOD32.31010 CZK
5 JOD161.55050 CZK
10 JOD323.10100 CZK
20 JOD646.20200 CZK
50 JOD1615.50500 CZK
100 JOD3231.01000 CZK
250 JOD8077.52500 CZK
500 JOD16155.05000 CZK
1000 JOD32310.10000 CZK
2000 JOD64620.20000 CZK
5000 JOD161550.50000 CZK
10000 JOD323101.00000 CZK