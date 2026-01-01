الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار أردني
حوّل CZK إلى JOD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من CZK إلى JOD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى JOD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من CZK إلى JOD اليوم
|CZK
|JOD
|1 CZK
|0.034 JOD
|5 CZK
|0.170 JOD
|10 CZK
|0.339 JOD
|20 CZK
|0.678 JOD
|50 CZK
|1.696 JOD
|100 CZK
|3.392 JOD
|250 CZK
|8.479 JOD
|500 CZK
|16.959 JOD
|1000 CZK
|33.917 JOD
|2000 CZK
|67.834 JOD
|5000 CZK
|169.586 JOD
|10000 CZK
|339.172 JOD
|JOD
|CZK
|1 JOD
|29.48 CZK
|5 JOD
|147.42 CZK
|10 JOD
|294.84 CZK
|20 JOD
|589.67 CZK
|50 JOD
|1,474.18 CZK
|100 JOD
|2,948.35 CZK
|250 JOD
|7,370.88 CZK
|500 JOD
|14,741.75 CZK
|1000 JOD
|29,483.50 CZK
|2000 JOD
|58,967 CZK
|5000 JOD
|147,417.50 CZK
|10000 JOD
|294,835 CZK