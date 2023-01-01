روبية إندونيسية إلى دينار أردني

تحويل IDR إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
46.114 jod

1.00000 IDR = 0.00005 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:40 UTC
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IDR إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066988.67121.438931.661580.963318.3051
1GBP1.1524111.2295102.1851.658231.914811.1101121.0949
1USD0.93730.813339183.11111.34871.557390.902917.1573
1INR0.01127760.009786160.012032110.01622770.01873870.01086380.206438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الدينار الأردني
1 IDR0.00005 JOD
5 IDR0.00023 JOD
10 IDR0.00046 JOD
20 IDR0.00092 JOD
50 IDR0.00231 JOD
100 IDR0.00461 JOD
250 IDR0.01153 JOD
500 IDR0.02306 JOD
1000 IDR0.04611 JOD
2000 IDR0.09223 JOD
5000 IDR0.23057 JOD
10000 IDR0.46114 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / الروبية الإندونيسية
1 JOD21685.50000 IDR
5 JOD108427.50000 IDR
10 JOD216855.00000 IDR
20 JOD433710.00000 IDR
50 JOD1084275.00000 IDR
100 JOD2168550.00000 IDR
250 JOD5421375.00000 IDR
500 JOD10842750.00000 IDR
1000 JOD21685500.00000 IDR
2000 JOD43371000.00000 IDR
5000 JOD108427500.00000 IDR
10000 JOD216855000.00000 IDR