1 دينار أردني إلى روبية إندونيسية

تحويل JOD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١ jod
٢٢٬٣٦٧ idr

1.00000 JOD = 22367.00000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:02
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JOD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87161.0601588.16211.454151.678380.9458519.334
1GBP1.1473211.21635101.1521.668411.925671.0851922.1826
1USD0.943250.822132183.161.371651.583160.892218.237
1INR0.01134270.009886140.01202510.01649410.01903750.01072870.2193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / الروبية الإندونيسية
1 JOD22367.00000 IDR
5 JOD111835.00000 IDR
10 JOD223670.00000 IDR
20 JOD447340.00000 IDR
50 JOD1118350.00000 IDR
100 JOD2236700.00000 IDR
250 JOD5591750.00000 IDR
500 JOD11183500.00000 IDR
1000 JOD22367000.00000 IDR
2000 JOD44734000.00000 IDR
5000 JOD111835000.00000 IDR
10000 JOD223670000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / الدينار الأردني
1 IDR0.00004 JOD
5 IDR0.00022 JOD
10 IDR0.00045 JOD
20 IDR0.00089 JOD
50 IDR0.00224 JOD
100 IDR0.00447 JOD
250 IDR0.01118 JOD
500 IDR0.02235 JOD
1000 IDR0.04471 JOD
2000 IDR0.08942 JOD
5000 IDR0.22354 JOD
10000 IDR0.44709 JOD