دينار أردني إلى جنيه إسترليني

تحويل JOD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١٬١٤٧٫٠٧ gbp

1.00000 JOD = 1.14707 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:12 UTC
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JOD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065888.60481.43751.661030.963118.3086
1GBP1.1536711.2296102.2221.658421.916311.111121.1224
1USD0.938250.813273183.13451.348751.558480.9036517.1783
1INR0.01128610.009782610.012028710.01622370.01874650.01086970.206633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / جنيه استرليني
1 JOD1.14707 GBP
5 JOD5.73535 GBP
10 JOD11.47070 GBP
20 JOD22.94140 GBP
50 JOD57.35350 GBP
100 JOD114.70700 GBP
250 JOD286.76750 GBP
500 JOD573.53500 GBP
1000 JOD1147.07000 GBP
2000 JOD2294.14000 GBP
5000 JOD5735.35000 GBP
10000 JOD11470.70000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الدينار الأردني
1 GBP0.87179 JOD
5 GBP4.35893 JOD
10 GBP8.71786 JOD
20 GBP17.43572 JOD
50 GBP43.58930 JOD
100 GBP87.17860 JOD
250 GBP217.94650 JOD
500 GBP435.89300 JOD
1000 GBP871.78600 JOD
2000 GBP1743.57200 JOD
5000 GBP4358.93000 JOD
10000 GBP8717.86000 JOD