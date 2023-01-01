ألف دينار أردني إلى جنيه إسترليني

تحويل JOD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١٬١٥٨٫٣٤ gbp

1.00000 JOD = 1.15834 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:02
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JOD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87161.0601588.16211.454151.678780.9458519.334
1GBP1.1473211.21635101.1521.668411.926131.0851922.1826
1USD0.943250.822132183.161.371651.583530.892218.237
1INR0.01134270.009886140.01202510.01649410.0190420.01072870.2193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / جنيه استرليني
1 JOD1.15834 GBP
5 JOD5.79170 GBP
10 JOD11.58340 GBP
20 JOD23.16680 GBP
50 JOD57.91700 GBP
100 JOD115.83400 GBP
250 JOD289.58500 GBP
500 JOD579.17000 GBP
1000 JOD1158.34000 GBP
2000 JOD2316.68000 GBP
5000 JOD5791.70000 GBP
10000 JOD11583.40000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / الدينار الأردني
1 GBP0.86330 JOD
5 GBP4.31652 JOD
10 GBP8.63304 JOD
20 GBP17.26608 JOD
50 GBP43.16520 JOD
100 GBP86.33040 JOD
250 GBP215.82600 JOD
500 GBP431.65200 JOD
1000 GBP863.30400 JOD
2000 GBP1726.60800 JOD
5000 GBP4316.52000 JOD
10000 GBP8633.04000 JOD