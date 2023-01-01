دينار أردني إلى درهم إماراتي

تحويل JOD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
5180.39 aed

1.00000 JOD = 5.18039 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 16:7 UTC
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JOD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066388.64631.437961.661420.9633518.3173
1GBP1.153211.22965102.2261.658241.915941.1109421.1234
1USD0.93780.81324183.13451.348551.558120.9034517.1784
1INR0.01128080.009782210.012028710.01622130.01874210.01086730.206634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 JOD5.18039 AED
5 JOD25.90195 AED
10 JOD51.80390 AED
20 JOD103.60780 AED
50 JOD259.01950 AED
100 JOD518.03900 AED
250 JOD1295.09750 AED
500 JOD2590.19500 AED
1000 JOD5180.39000 AED
2000 JOD10360.78000 AED
5000 JOD25901.95000 AED
10000 JOD51803.90000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الدينار الأردني
1 AED0.19304 JOD
5 AED0.96518 JOD
10 AED1.93035 JOD
20 AED3.86070 JOD
50 AED9.65175 JOD
100 AED19.30350 JOD
250 AED48.25875 JOD
500 AED96.51750 JOD
1000 AED193.03500 JOD
2000 AED386.07000 JOD
5000 AED965.17500 JOD
10000 AED1930.35000 JOD