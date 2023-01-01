10 درهم إماراتي إلى دينار أردني

تحويل AED إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aed
١٫٩٣٣ jod

1.00000 AED = 0.19332 JOD

Mid-market exchange rate at 16:54
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.93030.79757555.51881.359717.3835
1 INR0.01198313.400190.0111480.009557380.6652840.01629330.208307
1 PKR0.003524230.29410110.003278660.002810840.1956610.004791890.0612634
1 EUR1.074989.7018305.00310.857359.67721.4615418.6855

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الدينار الأردني
1 AED0.19332 JOD
5 AED0.96658 JOD
10 AED1.93317 JOD
20 AED3.86634 JOD
50 AED9.66585 JOD
100 AED19.33170 JOD
250 AED48.32925 JOD
500 AED96.65850 JOD
1000 AED193.31700 JOD
2000 AED386.63400 JOD
5000 AED966.58500 JOD
10000 AED1933.17000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 JOD5.17284 AED
5 JOD25.86420 AED
10 JOD51.72840 AED
20 JOD103.45680 AED
50 JOD258.64200 AED
100 JOD517.28400 AED
250 JOD1293.21000 AED
500 JOD2586.42000 AED
1000 JOD5172.84000 AED
2000 JOD10345.68000 AED
5000 JOD25864.20000 AED
10000 JOD51728.40000 AED