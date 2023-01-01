يوان صيني إلى دينار أردني

تحويل CNY إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٩٧٫٠٧٥ jod

1.00000 CNY = 0.09707 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:0 UTC
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CNY إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.065488.55811.436851.661310.964518.1961
1GBP1.1556711.2313102.3481.660591.920011.1146421.0295
1USD0.93860.81215183.12191.348651.559330.905317.0791
1INR0.0112920.009770590.012030510.0162250.01875960.01089120.205471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الدينار الأردني
1 CNY0.09707 JOD
5 CNY0.48537 JOD
10 CNY0.97075 JOD
20 CNY1.94150 JOD
50 CNY4.85374 JOD
100 CNY9.70748 JOD
250 CNY24.26870 JOD
500 CNY48.53740 JOD
1000 CNY97.07480 JOD
2000 CNY194.14960 JOD
5000 CNY485.37400 JOD
10000 CNY970.74800 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Chinese Yuan RMB
1 JOD10.30130 CNY
5 JOD51.50650 CNY
10 JOD103.01300 CNY
20 JOD206.02600 CNY
50 JOD515.06500 CNY
100 JOD1030.13000 CNY
250 JOD2575.32500 CNY
500 JOD5150.65000 CNY
1000 JOD10301.30000 CNY
2000 JOD20602.60000 CNY
5000 JOD51506.50000 CNY
10000 JOD103013.00000 CNY