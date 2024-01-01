Çin yuanından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile CNY → JOD çevirin

1.000 cny
97,957 jod

1,000 CNY = 0,09796 JOD

18:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Ürdün Dinarı
1 CNY0,09796 JOD
5 CNY0,48979 JOD
10 CNY0,97957 JOD
20 CNY1,95914 JOD
50 CNY4,89786 JOD
100 CNY9,79571 JOD
250 CNY24,48928 JOD
500 CNY48,97855 JOD
1000 CNY97,95710 JOD
2000 CNY195,91420 JOD
5000 CNY489,78550 JOD
10000 CNY979,57100 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Çin Yuanı RMB
1 JOD10,20850 CNY
5 JOD51,04250 CNY
10 JOD102,08500 CNY
20 JOD204,17000 CNY
50 JOD510,42500 CNY
100 JOD1.020,85000 CNY
250 JOD2.552,12500 CNY
500 JOD5.104,25000 CNY
1000 JOD10.208,50000 CNY
2000 JOD20.417,00000 CNY
5000 JOD51.042,50000 CNY
10000 JOD102.085,00000 CNY