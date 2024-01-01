Yeni İsrail şekelinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → JOD çevirin

1.000 ils
193,941 jod

1.00000 ILS = 0.19394 JOD

06:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853661.07389.07481.453221.652930.9494518.3345
1 GBP1.1714311.25695104.3451.702351.93631.1122121.4776
1 USD0.931950.795577183.01471.354351.540480.8848517.0871
1 INR0.01122650.009583560.012046110.01631460.01855670.0106590.205832

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Yeni İsrail şekelinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Ürdün Dinarı
1 ILS0.19394 JOD
5 ILS0.96971 JOD
10 ILS1.93941 JOD
20 ILS3.87882 JOD
50 ILS9.69705 JOD
100 ILS19.39410 JOD
250 ILS48.48525 JOD
500 ILS96.97050 JOD
1000 ILS193.94100 JOD
2000 ILS387.88200 JOD
5000 ILS969.70500 JOD
10000 ILS1939.41000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 JOD5.15621 ILS
5 JOD25.78105 ILS
10 JOD51.56210 ILS
20 JOD103.12420 ILS
50 JOD257.81050 ILS
100 JOD515.62100 ILS
250 JOD1289.05250 ILS
500 JOD2578.10500 ILS
1000 JOD5156.21000 ILS
2000 JOD10312.42000 ILS
5000 JOD25781.05000 ILS
10000 JOD51562.10000 ILS