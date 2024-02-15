Yeni Zelanda dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile NZD → JOD çevirin

1.000 nzd
433,122 jod

1.00000 NZD = 0.43312 JOD

16:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550551.075989.32231.453221.651670.94742518.3621
1 GBP1.1695211.2583104.4651.699591.931691.1080321.475
1 USD0.929450.794723183.0211.35071.535160.8805517.0667
1 INR0.01119540.009572550.012045110.01626940.01849120.01060640.205571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Ürdün Dinarı
1 NZD0.43312 JOD
5 NZD2.16561 JOD
10 NZD4.33122 JOD
20 NZD8.66244 JOD
50 NZD21.65610 JOD
100 NZD43.31220 JOD
250 NZD108.28050 JOD
500 NZD216.56100 JOD
1000 NZD433.12200 JOD
2000 NZD866.24400 JOD
5000 NZD2165.61000 JOD
10000 NZD4331.22000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Yeni Zelanda Doları
1 JOD2.30882 NZD
5 JOD11.54410 NZD
10 JOD23.08820 NZD
20 JOD46.17640 NZD
50 JOD115.44100 NZD
100 JOD230.88200 NZD
250 JOD577.20500 NZD
500 JOD1154.41000 NZD
1000 JOD2308.82000 NZD
2000 JOD4617.64000 NZD
5000 JOD11544.10000 NZD
10000 JOD23088.20000 NZD