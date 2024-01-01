Romanya leyinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile RON → JOD çevirin

1.000 ron
153,278 jod

1.00000 RON = 0.15328 JOD

18:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.0764589.3521.451111.651880.94747518.3547
1 GBP1.1697511.25915104.5171.69741.932251.1083121.4699
1 USD0.9290.794187183.00621.348051.534570.8802517.0511
1 INR0.01119170.00956780.012047310.01624040.01848740.01060460.20542

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Romanya leyinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

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RON → GBP

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Ürdün Dinarı
1 RON0.15328 JOD
5 RON0.76639 JOD
10 RON1.53278 JOD
20 RON3.06556 JOD
50 RON7.66390 JOD
100 RON15.32780 JOD
250 RON38.31950 JOD
500 RON76.63900 JOD
1000 RON153.27800 JOD
2000 RON306.55600 JOD
5000 RON766.39000 JOD
10000 RON1532.78000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Rumen Leyi
1 JOD6.52410 RON
5 JOD32.62050 RON
10 JOD65.24100 RON
20 JOD130.48200 RON
50 JOD326.20500 RON
100 JOD652.41000 RON
250 JOD1631.02500 RON
500 JOD3262.05000 RON
1000 JOD6524.10000 RON
2000 JOD13048.20000 RON
5000 JOD32620.50000 RON
10000 JOD65241.00000 RON