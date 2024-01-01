10 Romanya leyinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile RON → JOD çevirin

1,000L RON = 0,1510JD JOD

23:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 RON → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15580,1594
Düşük0,15000,1500
Ortalama0,15340,1562
Değişim-2.51%-4.63%
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1 RON → JOD istatistikleri

RON → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1558, en düşük 0,1500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1534 oldu. RON → JOD kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.

RON → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1594, en düşük 0,1500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1562 oldu. RON → JOD kurundaki değişiklik -4.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4180,93689,428
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,197
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57554,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Ürdün Dinarı
1 RON0,15098 JOD
5 RON0,75490 JOD
10 RON1,50979 JOD
20 RON3,01958 JOD
50 RON7,54895 JOD
100 RON15,09790 JOD
250 RON37,74475 JOD
500 RON75,48950 JOD
1000 RON150,97900 JOD
2000 RON301,95800 JOD
5000 RON754,89500 JOD
10000 RON1.509,79000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Rumen Leyi
1 JOD6,62344 RON
5 JOD33,11720 RON
10 JOD66,23440 RON
20 JOD132,46880 RON
50 JOD331,17200 RON
100 JOD662,34400 RON
250 JOD1.655,86000 RON
500 JOD3.311,72000 RON
1000 JOD6.623,44000 RON
2000 JOD13.246,88000 RON
5000 JOD33.117,20000 RON
10000 JOD66.234,40000 RON