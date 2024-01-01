bin Romanya leyinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile RON → JOD çevirin

1,000L RON = 0,1509JD JOD

23:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 RON → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15580,1594
Düşük0,15000,1500
Ortalama0,15340,1562
Değişim-2.51%-4.63%
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1 RON → JOD istatistikleri

RON → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1558, en düşük 0,1500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1534 oldu. RON → JOD kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.

RON → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1594, en düşük 0,1500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1562 oldu. RON → JOD kurundaki değişiklik -4.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4180,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,195
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57554,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Ürdün Dinarı
1 RON0,15095 JOD
5 RON0,75475 JOD
10 RON1,50949 JOD
20 RON3,01898 JOD
50 RON7,54745 JOD
100 RON15,09490 JOD
250 RON37,73725 JOD
500 RON75,47450 JOD
1000 RON150,94900 JOD
2000 RON301,89800 JOD
5000 RON754,74500 JOD
10000 RON1.509,49000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Rumen Leyi
1 JOD6,62475 RON
5 JOD33,12375 RON
10 JOD66,24750 RON
20 JOD132,49500 RON
50 JOD331,23750 RON
100 JOD662,47500 RON
250 JOD1.656,18750 RON
500 JOD3.312,37500 RON
1000 JOD6.624,75000 RON
2000 JOD13.249,50000 RON
5000 JOD33.123,75000 RON
10000 JOD66.247,50000 RON