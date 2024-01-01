Brezilya realinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile BRL → JOD çevirin

1.000 brl
138,515 jod

1,000 BRL = 0,1385 JOD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brezilya realinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

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BRL → GBP

BRL → INR

BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Ürdün Dinarı
1 BRL0,13852 JOD
5 BRL0,69257 JOD
10 BRL1,38515 JOD
20 BRL2,77030 JOD
50 BRL6,92575 JOD
100 BRL13,85150 JOD
250 BRL34,62875 JOD
500 BRL69,25750 JOD
1000 BRL138,51500 JOD
2000 BRL277,03000 JOD
5000 BRL692,57500 JOD
10000 BRL1.385,15000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Brezilya Reali
1 JOD7,21941 BRL
5 JOD36,09705 BRL
10 JOD72,19410 BRL
20 JOD144,38820 BRL
50 JOD360,97050 BRL
100 JOD721,94100 BRL
250 JOD1.804,85250 BRL
500 JOD3.609,70500 BRL
1000 JOD7.219,41000 BRL
2000 JOD14.438,82000 BRL
5000 JOD36.097,05000 BRL
10000 JOD72.194,10000 BRL