Malezya ringitinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MYR → JOD çevirin

1.000 myr
148,181 jod

1.00000 MYR = 0.14818 JOD

14:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856691.0766589.39481.455251.652950.9478718.392
1 GBP1.1672811.25675104.3491.698691.929451.1064321.4686
1 USD0.928850.795703183.03051.351651.535270.880417.0826
1 INR0.01118630.009583260.012043810.0162790.01849050.01060330.205739

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Malezya ringitinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Ürdün Dinarı
1 MYR0.14818 JOD
5 MYR0.74091 JOD
10 MYR1.48181 JOD
20 MYR2.96362 JOD
50 MYR7.40905 JOD
100 MYR14.81810 JOD
250 MYR37.04525 JOD
500 MYR74.09050 JOD
1000 MYR148.18100 JOD
2000 MYR296.36200 JOD
5000 MYR740.90500 JOD
10000 MYR1481.81000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Malezya Ringiti
1 JOD6.74852 MYR
5 JOD33.74260 MYR
10 JOD67.48520 MYR
20 JOD134.97040 MYR
50 JOD337.42600 MYR
100 JOD674.85200 MYR
250 JOD1687.13000 MYR
500 JOD3374.26000 MYR
1000 JOD6748.52000 MYR
2000 JOD13497.04000 MYR
5000 JOD33742.60000 MYR
10000 JOD67485.20000 MYR