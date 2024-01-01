Endonezya rupisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile IDR → JOD çevirin

1.000.000 idr
45,409 jod

1.00000 IDR = 0.00005 JOD

06:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537251.0727589.05031.452991.653310.94954518.3354
1 GBP1.1713411.25655104.3081.701931.936581.1122421.477
1 USD0.93220.79583183.01121.354451.541190.8851517.092
1 INR0.01122960.009587020.012046610.01631650.0185660.0106630.2059

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Endonezya rupisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Ürdün Dinarı
1 IDR0.00005 JOD
5 IDR0.00023 JOD
10 IDR0.00045 JOD
20 IDR0.00091 JOD
50 IDR0.00227 JOD
100 IDR0.00454 JOD
250 IDR0.01135 JOD
500 IDR0.02270 JOD
1000 IDR0.04541 JOD
2000 IDR0.09082 JOD
5000 IDR0.22705 JOD
10000 IDR0.45409 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Endonezya Rupisi
1 JOD22021.90000 IDR
5 JOD110109.50000 IDR
10 JOD220219.00000 IDR
20 JOD440438.00000 IDR
50 JOD1101095.00000 IDR
100 JOD2202190.00000 IDR
250 JOD5505475.00000 IDR
500 JOD11010950.00000 IDR
1000 JOD22021900.00000 IDR
2000 JOD44043800.00000 IDR
5000 JOD110109500.00000 IDR
10000 JOD220219000.00000 IDR