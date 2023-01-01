bin Endonezya rupisinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile IDR → JOD çevirin

1000 idr
0.046 jod

1.00000 IDR = 0.00005 JOD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 JOD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Endonezya rupisinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Ürdün Dinarı
1 IDR0.00005 JOD
5 IDR0.00023 JOD
10 IDR0.00046 JOD
20 IDR0.00092 JOD
50 IDR0.00229 JOD
100 IDR0.00459 JOD
250 IDR0.01147 JOD
500 IDR0.02294 JOD
1000 IDR0.04588 JOD
2000 IDR0.09175 JOD
5000 IDR0.22938 JOD
10000 IDR0.45875 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Endonezya Rupisi
1 JOD21798.30000 IDR
5 JOD108991.50000 IDR
10 JOD217983.00000 IDR
20 JOD435966.00000 IDR
50 JOD1089915.00000 IDR
100 JOD2179830.00000 IDR
250 JOD5449575.00000 IDR
500 JOD10899150.00000 IDR
1000 JOD21798300.00000 IDR
2000 JOD43596600.00000 IDR
5000 JOD108991500.00000 IDR
10000 JOD217983000.00000 IDR