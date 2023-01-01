ريال برازيلي إلى دينار أردني

تحويل BRL إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
145.281 jod

1.00000 BRL = 0.14528 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:15 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BRL إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 JOD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063888.43791.434851.658690.957718.2125
1GBP1.1580111.2318102.4041.661451.920641.1090321.0887
1USD0.940.81182183.1341.34881.559210.9002517.1202
1INR0.01130740.00976520.012028810.01622440.01875540.01082890.205935

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الدينار الأردني
1 BRL0.14528 JOD
5 BRL0.72640 JOD
10 BRL1.45281 JOD
20 BRL2.90562 JOD
50 BRL7.26405 JOD
100 BRL14.52810 JOD
250 BRL36.32025 JOD
500 BRL72.64050 JOD
1000 BRL145.28100 JOD
2000 BRL290.56200 JOD
5000 BRL726.40500 JOD
10000 BRL1452.81000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / الريال البرازيلي
1 JOD6.88322 BRL
5 JOD34.41610 BRL
10 JOD68.83220 BRL
20 JOD137.66440 BRL
50 JOD344.16100 BRL
100 JOD688.32200 BRL
250 JOD1720.80500 BRL
500 JOD3441.61000 BRL
1000 JOD6883.22000 BRL
2000 JOD13766.44000 BRL
5000 JOD34416.10000 BRL
10000 JOD68832.20000 BRL