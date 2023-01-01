روبية هندية إلى دينار أردني

تحويل INR إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٨٥٫٤٩٩ jod

1.00000 INR = 0.00855 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:4 UTC
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INR إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.433461.654470.9571518.2105
1GBP1.1582111.23115102.0931.660211.916191.1085821.0911
1USD0.940750.812249182.9251.34851.556420.9004517.1312
1INR0.01134440.009794980.012059110.01626170.0187690.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / الدينار الأردني
1 INR0.00855 JOD
5 INR0.04275 JOD
10 INR0.08550 JOD
20 INR0.17100 JOD
50 INR0.42749 JOD
100 INR0.85499 JOD
250 INR2.13747 JOD
500 INR4.27494 JOD
1000 INR8.54989 JOD
2000 INR17.09978 JOD
5000 INR42.74945 JOD
10000 INR85.49890 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / الروبية الهندية
1 JOD116.96100 INR
5 JOD584.80500 INR
10 JOD1169.61000 INR
20 JOD2339.22000 INR
50 JOD5848.05000 INR
100 JOD11696.10000 INR
250 JOD29240.25000 INR
500 JOD58480.50000 INR
1000 JOD116961.00000 INR
2000 JOD233922.00000 INR
5000 JOD584805.00000 INR
10000 JOD1169610.00000 INR