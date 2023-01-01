فرنك سويسري إلى دينار أردني

تحويل CHF إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٧٨٧٫٩٩٧ jod

1.00000 CHF = 0.78800 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:13 UTC
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CHF إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434671.656650.9572518.2197
1GBP1.1580811.2321102.1721.661491.918561.1085721.1002
1USD0.939950.811622182.9251.34851.557150.8997517.1254
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626170.01877780.01085020.206517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الدينار الأردني
1 CHF0.78800 JOD
5 CHF3.93998 JOD
10 CHF7.87997 JOD
20 CHF15.75994 JOD
50 CHF39.39985 JOD
100 CHF78.79970 JOD
250 CHF196.99925 JOD
500 CHF393.99850 JOD
1000 CHF787.99700 JOD
2000 CHF1575.99400 JOD
5000 CHF3939.98500 JOD
10000 CHF7879.97000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / الفرنك السويسري
1 JOD1.26904 CHF
5 JOD6.34520 CHF
10 JOD12.69040 CHF
20 JOD25.38080 CHF
50 JOD63.45200 CHF
100 JOD126.90400 CHF
250 JOD317.26000 CHF
500 JOD634.52000 CHF
1000 JOD1269.04000 CHF
2000 JOD2538.08000 CHF
5000 JOD6345.20000 CHF
10000 JOD12690.40000 CHF