ألف دينار أردني إلى فرنك سويسري

تحويل JOD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١٬٢٥٧٫٠٦ chf

1.00000 JOD = 1.25706 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:00
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JOD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1USD11.371651.3711519.03750.943250.8221323.6731.58353
1CAD0.72904910.99963513.87930.6876850.5993742.67781.15447
1SGD0.7293151.00036113.88430.6879350.5995932.678771.15489
1ZAR0.05252790.07204990.072023610.04954760.04318490.1929350.0831796

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / الفرنك السويسري
1 JOD1.25706 CHF
5 JOD6.28530 CHF
10 JOD12.57060 CHF
20 JOD25.14120 CHF
50 JOD62.85300 CHF
100 JOD125.70600 CHF
250 JOD314.26500 CHF
500 JOD628.53000 CHF
1000 JOD1257.06000 CHF
2000 JOD2514.12000 CHF
5000 JOD6285.30000 CHF
10000 JOD12570.60000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الدينار الأردني
1 CHF0.79551 JOD
5 CHF3.97752 JOD
10 CHF7.95505 JOD
20 CHF15.91010 JOD
50 CHF39.77525 JOD
100 CHF79.55050 JOD
250 CHF198.87625 JOD
500 CHF397.75250 JOD
1000 CHF795.50500 JOD
2000 CHF1591.01000 JOD
5000 CHF3977.52500 JOD
10000 CHF7955.05000 JOD