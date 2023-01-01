دينار أردني إلى يورو

تحويل JOD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jod
1323.36 eur

1.00000 JOD = 1.32336 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:12 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JOD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 EUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065888.60481.43751.661030.963118.3086
1GBP1.1536711.2296102.2221.658421.916311.111121.1224
1USD0.938250.813273183.13451.348751.558480.9036517.1783
1INR0.01128610.009782610.012028710.01622370.01874650.01086970.206633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدينار الأردني / اليورو
1 JOD1.32336 EUR
5 JOD6.61680 EUR
10 JOD13.23360 EUR
20 JOD26.46720 EUR
50 JOD66.16800 EUR
100 JOD132.33600 EUR
250 JOD330.84000 EUR
500 JOD661.68000 EUR
1000 JOD1323.36000 EUR
2000 JOD2646.72000 EUR
5000 JOD6616.80000 EUR
10000 JOD13233.60000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الدينار الأردني
1 EUR0.75565 JOD
5 EUR3.77826 JOD
10 EUR7.55652 JOD
20 EUR15.11304 JOD
50 EUR37.78260 JOD
100 EUR75.56520 JOD
250 EUR188.91300 JOD
500 EUR377.82600 JOD
1000 EUR755.65200 JOD
2000 EUR1511.30400 JOD
5000 EUR3778.26000 JOD
10000 EUR7556.52000 JOD