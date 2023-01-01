دينار أردني إلى دولار أسترالي

تحويل JOD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
٢٬١٩٧٫٨٠ aud

1.00000 JOD = 2.19780 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:9 UTC
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JOD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066288.6381.437771.661390.963318.3149
1GBP1.1532711.22965102.2261.658181.916091.1109421.1226
1USD0.93790.81324183.13451.34851.558240.903517.1777
1INR0.01128180.009782210.012028710.01622070.01874360.01086790.206625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار أسترالي
1 JOD2.19780 AUD
5 JOD10.98900 AUD
10 JOD21.97800 AUD
20 JOD43.95600 AUD
50 JOD109.89000 AUD
100 JOD219.78000 AUD
250 JOD549.45000 AUD
500 JOD1098.90000 AUD
1000 JOD2197.80000 AUD
2000 JOD4395.60000 AUD
5000 JOD10989.00000 AUD
10000 JOD21978.00000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الدينار الأردني
1 AUD0.45500 JOD
5 AUD2.27501 JOD
10 AUD4.55001 JOD
20 AUD9.10002 JOD
50 AUD22.75005 JOD
100 AUD45.50010 JOD
250 AUD113.75025 JOD
500 AUD227.50050 JOD
1000 AUD455.00100 JOD
2000 AUD910.00200 JOD
5000 AUD2275.00500 JOD
10000 AUD4550.01000 JOD