2,000 دولار أسترالي إلى دينار أردني

تحويل AUD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

2,000 aud
942.718 jod

A$1.000 AUD = JD0.4714 JOD

Mid-market exchange rate at 13:34
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4570.9311.632159.4351.3681.352
1 GBP1.2681105.8111.1812.069202.141.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84789.61211.752171.1951.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أسترالي / الدينار الأردني
1 AUD٠٫٤٧١٣٦ JOD
5 AUD٢٫٣٥٦٨٠ JOD
10 AUD٤٫٧١٣٥٩ JOD
20 AUD٩٫٤٢٧١٨ JOD
50 AUD٢٣٫٥٦٧٩٥ JOD
100 AUD٤٧٫١٣٥٩٠ JOD
250 AUD١١٧٫٨٣٩٧٥ JOD
500 AUD٢٣٥٫٦٧٩٥٠ JOD
1000 AUD٤٧١٫٣٥٩٠٠ JOD
2000 AUD٩٤٢٫٧١٨٠٠ JOD
5000 AUD٢٬٣٥٦٫٧٩٥٠٠ JOD
10000 AUD٤٬٧١٣٫٥٩٠٠٠ JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار أسترالي
1 JOD٢٫١٢١٥٣ AUD
5 JOD١٠٫٦٠٧٦٥ AUD
10 JOD٢١٫٢١٥٣٠ AUD
20 JOD٤٢٫٤٣٠٦٠ AUD
50 JOD١٠٦٫٠٧٦٥٠ AUD
100 JOD٢١٢٫١٥٣٠٠ AUD
250 JOD٥٣٠٫٣٨٢٥٠ AUD
500 JOD١٬٠٦٠٫٧٦٥٠٠ AUD
1000 JOD٢٬١٢١٫٥٣٠٠٠ AUD
2000 JOD٤٬٢٤٣٫٠٦٠٠٠ AUD
5000 JOD١٠٬٦٠٧٫٦٥٠٠٠ AUD
10000 JOD٢١٬٢١٥٫٣٠٠٠٠ AUD