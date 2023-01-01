دينار أردني إلى دولار سنغافوري

تحويل JOD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١٬٩٢٨٫٥٦ sgd

1.00000 JOD = 1.92856 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:19 UTC
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JOD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JOD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.58811.43681.661110.963318.3106
1GBP1.1535411.2291102.1811.657261.915981.111221.1201
1USD0.938450.813603183.13451.348351.558850.90417.1834
1INR0.01128820.009786590.012028710.01621890.01875090.01087390.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار سنغافورة
1 JOD1.92856 SGD
5 JOD9.64280 SGD
10 JOD19.28560 SGD
20 JOD38.57120 SGD
50 JOD96.42800 SGD
100 JOD192.85600 SGD
250 JOD482.14000 SGD
500 JOD964.28000 SGD
1000 JOD1928.56000 SGD
2000 JOD3857.12000 SGD
5000 JOD9642.80000 SGD
10000 JOD19285.60000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الدينار الأردني
1 SGD0.51852 JOD
5 SGD2.59260 JOD
10 SGD5.18521 JOD
20 SGD10.37042 JOD
50 SGD25.92605 JOD
100 SGD51.85210 JOD
250 SGD129.63025 JOD
500 SGD259.26050 JOD
1000 SGD518.52100 JOD
2000 SGD1037.04200 JOD
5000 SGD2592.60500 JOD
10000 SGD5185.21000 JOD