ألف دينار أردني إلى دولار سنغافوري

تحويل JOD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jod
١٬٩٣٥٫٠١ sgd

1.00000 JOD = 1.93501 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:59
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JOD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87121.059688.11631.452451.677780.945519.3165
1GBP1.1478411.2163101.1481.667241.92591.0852822.1731
1USD0.943750.822166183.161.370751.583410.892318.23
1INR0.01134860.009886550.01202510.01648330.01904050.01072990.219216

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار سنغافورة
1 JOD1.93501 SGD
5 JOD9.67505 SGD
10 JOD19.35010 SGD
20 JOD38.70020 SGD
50 JOD96.75050 SGD
100 JOD193.50100 SGD
250 JOD483.75250 SGD
500 JOD967.50500 SGD
1000 JOD1935.01000 SGD
2000 JOD3870.02000 SGD
5000 JOD9675.05000 SGD
10000 JOD19350.10000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الدينار الأردني
1 SGD0.51679 JOD
5 SGD2.58396 JOD
10 SGD5.16793 JOD
20 SGD10.33586 JOD
50 SGD25.83965 JOD
100 SGD51.67930 JOD
250 SGD129.19825 JOD
500 SGD258.39650 JOD
1000 SGD516.79300 JOD
2000 SGD1033.58600 JOD
5000 SGD2583.96500 JOD
10000 SGD5167.93000 JOD