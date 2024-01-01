Ürdün dinarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile JOD → SGD çevirin

1.000 jod
1.899,82 sgd

1.00000 JOD = 1.89982 SGD

07:52 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354551.3474519.04760.931850.7971623.67291.54012
1 CAD0.73825310.99475814.06190.687930.5885072.711531.137
1 SGD0.7421431.00527114.1360.6915550.5916082.725821.14299
1 ZAR0.05250010.07111390.070741210.04892140.04185110.1928270.0808564

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Ürdün dinarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Singapur Doları
1 JOD1.89982 SGD
5 JOD9.49910 SGD
10 JOD18.99820 SGD
20 JOD37.99640 SGD
50 JOD94.99100 SGD
100 JOD189.98200 SGD
250 JOD474.95500 SGD
500 JOD949.91000 SGD
1000 JOD1899.82000 SGD
2000 JOD3799.64000 SGD
5000 JOD9499.10000 SGD
10000 JOD18998.20000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Ürdün Dinarı
1 SGD0.52636 JOD
5 SGD2.63183 JOD
10 SGD5.26365 JOD
20 SGD10.52730 JOD
50 SGD26.31825 JOD
100 SGD52.63650 JOD
250 SGD131.59125 JOD
500 SGD263.18250 JOD
1000 SGD526.36500 JOD
2000 SGD1052.73000 JOD
5000 SGD2631.82500 JOD
10000 SGD5263.65000 JOD