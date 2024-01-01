Ürdün dinarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile JOD → USD çevirin

1.000 jod
1.409,94 usd

1.00000 JOD = 1.40994 USD

07:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1 USD11.354351.3473519.04830.931650.7970993.67291.53976
1 CAD0.73836210.99483114.06450.6879040.5885472.711931.1369
1 SGD0.7421981.0052114.13760.6914780.5916052.726021.14281
1 ZAR0.05249830.07110080.070733310.04891050.04184620.192820.0808347

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ürdün dinarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JOD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JOD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ürdün dinarı için en iyi döviz çiftleri

JOD → USD

JOD → CAD

JOD → SGD

JOD → ZAR

JOD → EUR

JOD → GBP

JOD → AED

JOD → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / ABD Doları
1 JOD1.40994 USD
5 JOD7.04970 USD
10 JOD14.09940 USD
20 JOD28.19880 USD
50 JOD70.49700 USD
100 JOD140.99400 USD
250 JOD352.48500 USD
500 JOD704.97000 USD
1000 JOD1409.94000 USD
2000 JOD2819.88000 USD
5000 JOD7049.70000 USD
10000 JOD14099.40000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Ürdün Dinarı
1 USD0.70925 JOD
5 USD3.54625 JOD
10 USD7.09250 JOD
20 USD14.18500 JOD
50 USD35.46250 JOD
100 USD70.92500 JOD
250 USD177.31250 JOD
500 USD354.62500 JOD
1000 USD709.25000 JOD
2000 USD1418.50000 JOD
5000 USD3546.25000 JOD
10000 USD7092.50000 JOD