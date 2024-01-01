50 Singapur dolarından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile SGD → JOD çevirin

50 sgd
26,708 jod

1,000S$ SGD = 0,5342JD JOD

19:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,53420,5342
Düşük0,52390,5217
Ortalama0,52730,5254
Değişim1.97%1.71%
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1 SGD → JOD istatistikleri

SGD → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5342, en düşük 0,5239 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5273 oldu. SGD → JOD kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

SGD → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5342, en düşük 0,5217 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5254 oldu. SGD → JOD kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7857,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09217.682,311,6740,85291,4517,8254,903
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6244,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Ürdün Dinarı
1 SGD0,53415 JOD
5 SGD2,67075 JOD
10 SGD5,34150 JOD
20 SGD10,68300 JOD
50 SGD26,70750 JOD
100 SGD53,41500 JOD
250 SGD133,53750 JOD
500 SGD267,07500 JOD
1000 SGD534,15000 JOD
2000 SGD1.068,30000 JOD
5000 SGD2.670,75000 JOD
10000 SGD5.341,50000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Singapur Doları
1 JOD1,87213 SGD
5 JOD9,36065 SGD
10 JOD18,72130 SGD
20 JOD37,44260 SGD
50 JOD93,60650 SGD
100 JOD187,21300 SGD
250 JOD468,03250 SGD
500 JOD936,06500 SGD
1000 JOD1.872,13000 SGD
2000 JOD3.744,26000 SGD
5000 JOD9.360,65000 SGD
10000 JOD18.721,30000 SGD