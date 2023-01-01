كرونة دنماركية إلى دينار أردني

تحويل DKK إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
١٠١٫٣٧٣ jod

1.00000 DKK = 0.10137 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:35 UTC
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DKK إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.065988.61921.438491.663780.966118.2329
1GBP1.153811.2298102.2461.659681.919611.1146921.0365
1USD0.93820.81314183.14031.349551.560910.906417.1056
1INR0.01128420.009780340.012027910.01623220.01877450.01090210.205744

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / الدينار الأردني
1 DKK0.10137 JOD
5 DKK0.50687 JOD
10 DKK1.01373 JOD
20 DKK2.02746 JOD
50 DKK5.06865 JOD
100 DKK10.13730 JOD
250 DKK25.34325 JOD
500 DKK50.68650 JOD
1000 DKK101.37300 JOD
2000 DKK202.74600 JOD
5000 DKK506.86500 JOD
10000 DKK1013.73000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / كرونة دانمركية
1 JOD9.86453 DKK
5 JOD49.32265 DKK
10 JOD98.64530 DKK
20 JOD197.29060 DKK
50 JOD493.22650 DKK
100 JOD986.45300 DKK
250 JOD2466.13250 DKK
500 JOD4932.26500 DKK
1000 JOD9864.53000 DKK
2000 JOD19729.06000 DKK
5000 JOD49322.65000 DKK
10000 JOD98645.30000 DKK