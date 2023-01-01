يورو إلى دينار أردني

تحويل EUR إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٧٥٤٫٤١١ jod

1.00000 EUR = 0.75441 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:35 UTC
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EUR إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0640588.23631.434291.655460.9576518.2099
1GBP1.1577411.23195102.1591.660611.916691.1087121.0833
1USD0.93980.811721182.9251.347951.555810.917.1138
1INR0.01133320.009788620.012059110.0162550.01876170.01085320.206377

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / الدينار الأردني
1 EUR0.75441 JOD
5 EUR3.77206 JOD
10 EUR7.54411 JOD
20 EUR15.08822 JOD
50 EUR37.72055 JOD
100 EUR75.44110 JOD
250 EUR188.60275 JOD
500 EUR377.20550 JOD
1000 EUR754.41100 JOD
2000 EUR1508.82200 JOD
5000 EUR3772.05500 JOD
10000 EUR7544.11000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / اليورو
1 JOD1.32554 EUR
5 JOD6.62770 EUR
10 JOD13.25540 EUR
20 JOD26.51080 EUR
50 JOD66.27700 EUR
100 JOD132.55400 EUR
250 JOD331.38500 EUR
500 JOD662.77000 EUR
1000 JOD1325.54000 EUR
2000 JOD2651.08000 EUR
5000 JOD6627.70000 EUR
10000 JOD13255.40000 EUR