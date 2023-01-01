دولار أمريكي إلى دينار أردني

تحويل USD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٧٠٩ jod

1.00000 USD = 0.70900 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:19 UTC
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USD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 JOD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.4341.655410.957618.2118
1GBP1.1579411.2315102.1221.660371.916731.1088521.0867
1USD0.94020.812018182.9251.348251.556420.900317.1228
1INR0.0113380.00979220.012059110.01625870.0187690.01085680.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / الدينار الأردني
1 USD0.70900 JOD
5 USD3.54500 JOD
10 USD7.09000 JOD
20 USD14.18000 JOD
50 USD35.45000 JOD
100 USD70.90000 JOD
250 USD177.25000 JOD
500 USD354.50000 JOD
1000 USD709.00000 JOD
2000 USD1418.00000 JOD
5000 USD3545.00000 JOD
10000 USD7090.00000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / دولار أمريكي
1 JOD1.41044 USD
5 JOD7.05220 USD
10 JOD14.10440 USD
20 JOD28.20880 USD
50 JOD70.52200 USD
100 JOD141.04400 USD
250 JOD352.61000 USD
500 JOD705.22000 USD
1000 JOD1410.44000 USD
2000 JOD2820.88000 USD
5000 JOD7052.20000 USD
10000 JOD14104.40000 USD