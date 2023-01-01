شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار أردني

تحويل ILS إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٨٥٫٨٢٦ jod

1.00000 ILS = 0.18583 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:57 UTC
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ILS إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62441.43861.660590.962718.3259
1GBP1.1524711.22865102.1371.657941.913791.1094821.1201
1USD0.9380.813901183.12951.34941.557630.9028517.1897
1INR0.01128360.009790770.012029410.01623250.01873740.01086080.206782

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الدينار الأردني
1 ILS0.18583 JOD
5 ILS0.92913 JOD
10 ILS1.85826 JOD
20 ILS3.71652 JOD
50 ILS9.29130 JOD
100 ILS18.58260 JOD
250 ILS46.45650 JOD
500 ILS92.91300 JOD
1000 ILS185.82600 JOD
2000 ILS371.65200 JOD
5000 ILS929.13000 JOD
10000 ILS1858.26000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Israeli New Sheqel
1 JOD5.38138 ILS
5 JOD26.90690 ILS
10 JOD53.81380 ILS
20 JOD107.62760 ILS
50 JOD269.06900 ILS
100 JOD538.13800 ILS
250 JOD1345.34500 ILS
500 JOD2690.69000 ILS
1000 JOD5381.38000 ILS
2000 JOD10762.76000 ILS
5000 JOD26906.90000 ILS
10000 JOD53813.80000 ILS