ليرة تركية إلى دينار أردني

تحويل TRY إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
20.579 jod

TL1.000 TRY = JD0.02058 JOD

Mid-market exchange rate at 01:41
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TRY إلى JOD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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JOD

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9391.3453.67348.699
1 EUR1.11810.843311.97893.8271.5034.10654.435
1 GBP1.3261.1861369.989111.2741.7824.86964.557
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / الدينار الأردني
1 TRY٠٫٠٢٠٥٨ JOD
5 TRY٠٫١٠٢٨٩ JOD
10 TRY٠٫٢٠٥٧٩ JOD
20 TRY٠٫٤١١٥٨ JOD
50 TRY١٫٠٢٨٩٥ JOD
100 TRY٢٫٠٥٧٨٩ JOD
250 TRY٥٫١٤٤٧٣ JOD
500 TRY١٠٫٢٨٩٤٥ JOD
1000 TRY٢٠٫٥٧٨٩٠ JOD
2000 TRY٤١٫١٥٧٨٠ JOD
5000 TRY١٠٢٫٨٩٤٥٠ JOD
10000 TRY٢٠٥٫٧٨٩٠٠ JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / ليرة تركية
1 JOD٤٨٫٥٩٣٦٠ TRY
5 JOD٢٤٢٫٩٦٨٠٠ TRY
10 JOD٤٨٥٫٩٣٦٠٠ TRY
20 JOD٩٧١٫٨٧٢٠٠ TRY
50 JOD٢٬٤٢٩٫٦٨٠٠٠ TRY
100 JOD٤٬٨٥٩٫٣٦٠٠٠ TRY
250 JOD١٢٬١٤٨٫٤٠٠٠٠ TRY
500 JOD٢٤٬٢٩٦٫٨٠٠٠٠ TRY
1000 JOD٤٨٬٥٩٣٫٦٠٠٠٠ TRY
2000 JOD٩٧٬١٨٧٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 JOD٢٤٢٬٩٦٨٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 JOD٤٨٥٬٩٣٦٫٠٠٠٠٠ TRY