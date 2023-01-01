10 ليو روماني إلى دينار أردني

تحويل RON إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
١٫٥٣٣ jod

1.00000 RON = 0.15335 JOD

Mid-market exchange rate at 14:38
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.930751.36681.538220.8068421.349750.897883.2187
1EUR1.074411.468491.652670.86681.450170.964589.4102
1CAD0.7316360.68097211.125420.5903150.9875260.65686360.8858
1AUD0.65010.6050820.88855710.5245280.8774720.5836654.1005

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / الدينار الأردني
1 RON0.15335 JOD
5 RON0.76673 JOD
10 RON1.53346 JOD
20 RON3.06692 JOD
50 RON7.66730 JOD
100 RON15.33460 JOD
250 RON38.33650 JOD
500 RON76.67300 JOD
1000 RON153.34600 JOD
2000 RON306.69200 JOD
5000 RON766.73000 JOD
10000 RON1533.46000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Romanian Leu
1 JOD6.52122 RON
5 JOD32.60610 RON
10 JOD65.21220 RON
20 JOD130.42440 RON
50 JOD326.06100 RON
100 JOD652.12200 RON
250 JOD1630.30500 RON
500 JOD3260.61000 RON
1000 JOD6521.22000 RON
2000 JOD13042.44000 RON
5000 JOD32606.10000 RON
10000 JOD65212.20000 RON