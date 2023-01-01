100 Yeni İsrail şekelinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → JOD çevirin

100 ils
18.606 jod

1.00000 ILS = 0.18606 JOD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

ILS → JOD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 JOD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Ürdün Dinarı
1 ILS0.18606 JOD
5 ILS0.93029 JOD
10 ILS1.86057 JOD
20 ILS3.72114 JOD
50 ILS9.30285 JOD
100 ILS18.60570 JOD
250 ILS46.51425 JOD
500 ILS93.02850 JOD
1000 ILS186.05700 JOD
2000 ILS372.11400 JOD
5000 ILS930.28500 JOD
10000 ILS1860.57000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 JOD5.37468 ILS
5 JOD26.87340 ILS
10 JOD53.74680 ILS
20 JOD107.49360 ILS
50 JOD268.73400 ILS
100 JOD537.46800 ILS
250 JOD1343.67000 ILS
500 JOD2687.34000 ILS
1000 JOD5374.68000 ILS
2000 JOD10749.36000 ILS
5000 JOD26873.40000 ILS
10000 JOD53746.80000 ILS