10 دينار أردني إلى يوان صيني

تحويل JOD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ jod
١٠٣٫٠٨ cny

1.00000 JOD = 10.30830 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 18:02
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JOD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1USD11.371651.3711519.03750.943250.8221323.6731.58353
1CAD0.72904910.99963513.87930.6876850.5993742.67781.15447
1SGD0.7293151.00036113.88430.6879350.5995932.678771.15489
1ZAR0.05252790.07204990.072023610.04954760.04318490.1929350.0831796

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

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JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Chinese Yuan RMB
1 JOD10.30830 CNY
5 JOD51.54150 CNY
10 JOD103.08300 CNY
20 JOD206.16600 CNY
50 JOD515.41500 CNY
100 JOD1030.83000 CNY
250 JOD2577.07500 CNY
500 JOD5154.15000 CNY
1000 JOD10308.30000 CNY
2000 JOD20616.60000 CNY
5000 JOD51541.50000 CNY
10000 JOD103083.00000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الدينار الأردني
1 CNY0.09701 JOD
5 CNY0.48504 JOD
10 CNY0.97009 JOD
20 CNY1.94018 JOD
50 CNY4.85044 JOD
100 CNY9.70088 JOD
250 CNY24.25220 JOD
500 CNY48.50440 JOD
1000 CNY97.00880 JOD
2000 CNY194.01760 JOD
5000 CNY485.04400 JOD
10000 CNY970.08800 JOD