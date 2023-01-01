1 دينار أردني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل JOD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١ jod
٣٢٫٧٣ czk

1.00000 JOD = 32.72750 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:57
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JOD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 CZK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87161.0601588.16211.454151.678780.9458519.334
1GBP1.1473211.21635101.1521.668411.926131.0851922.1826
1USD0.943250.822132183.161.371651.583530.892218.237
1INR0.01134270.009886140.01202510.01649410.0190420.01072870.2193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدينار الأردني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 JOD32.72750 CZK
5 JOD163.63750 CZK
10 JOD327.27500 CZK
20 JOD654.55000 CZK
50 JOD1636.37500 CZK
100 JOD3272.75000 CZK
250 JOD8181.87500 CZK
500 JOD16363.75000 CZK
1000 JOD32727.50000 CZK
2000 JOD65455.00000 CZK
5000 JOD163637.50000 CZK
10000 JOD327275.00000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / الدينار الأردني
1 CZK0.03056 JOD
5 CZK0.15278 JOD
10 CZK0.30555 JOD
20 CZK0.61111 JOD
50 CZK1.52777 JOD
100 CZK3.05554 JOD
250 CZK7.63885 JOD
500 CZK15.27770 JOD
1000 CZK30.55540 JOD
2000 CZK61.11080 JOD
5000 CZK152.77700 JOD
10000 CZK305.55400 JOD