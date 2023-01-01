1 دينار أردني إلى درهم مغربي

تحويل JOD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١ jod
١٤٫٥٦ mad

1.00000 JOD = 14.55840 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:00
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

JOD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 MAD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDCADSGDZAREURGBPAEDAUD
1USD11.371151.3715518.97370.943850.8222673.673051.58353
1CAD0.72931511.0002913.83780.6883580.5996912.678811.15489
1SGD0.7291020.999708113.83380.6881570.5995172.678031.15456
1ZAR0.05270450.07226580.072286910.04974470.04333720.1935860.0834593

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

JOD إلى USD

JOD إلى CAD

JOD إلى SGD

JOD إلى ZAR

JOD إلى EUR

JOD إلى GBP

JOD إلى AED

JOD إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدينار الأردني / الدرهم المغربي
1 JOD14.55840 MAD
5 JOD72.79200 MAD
10 JOD145.58400 MAD
20 JOD291.16800 MAD
50 JOD727.92000 MAD
100 JOD1455.84000 MAD
250 JOD3639.60000 MAD
500 JOD7279.20000 MAD
1000 JOD14558.40000 MAD
2000 JOD29116.80000 MAD
5000 JOD72792.00000 MAD
10000 JOD145584.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الدينار الأردني
1 MAD0.06869 JOD
5 MAD0.34344 JOD
10 MAD0.68689 JOD
20 MAD1.37378 JOD
50 MAD3.43444 JOD
100 MAD6.86889 JOD
250 MAD17.17223 JOD
500 MAD34.34445 JOD
1000 MAD68.68890 JOD
2000 MAD137.37780 JOD
5000 MAD343.44450 JOD
10000 MAD686.88900 JOD