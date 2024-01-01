Fas dirheminden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → JOD çevirin

1.000 mad
70,412 jod

1.00000 MAD = 0.07041 JOD

11:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855731.073789.16161.453951.652350.94832518.333
1 GBP1.1685911.25475104.1961.699121.930981.1082121.4244
1 USD0.931350.796972183.04141.354151.538940.8832517.0746
1 INR0.01121560.009597280.012042210.01630690.01853210.01063630.205616

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Fas dirheminden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Ürdün Dinarı
1 MAD0.07041 JOD
5 MAD0.35206 JOD
10 MAD0.70412 JOD
20 MAD1.40823 JOD
50 MAD3.52058 JOD
100 MAD7.04115 JOD
250 MAD17.60288 JOD
500 MAD35.20575 JOD
1000 MAD70.41150 JOD
2000 MAD140.82300 JOD
5000 MAD352.05750 JOD
10000 MAD704.11500 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Fas Dirhemi
1 JOD14.20220 MAD
5 JOD71.01100 MAD
10 JOD142.02200 MAD
20 JOD284.04400 MAD
50 JOD710.11000 MAD
100 JOD1420.22000 MAD
250 JOD3550.55000 MAD
500 JOD7101.10000 MAD
1000 JOD14202.20000 MAD
2000 JOD28404.40000 MAD
5000 JOD71011.00000 MAD
10000 JOD142022.00000 MAD