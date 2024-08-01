Fas dirheminden Ürdün dinarına Geçmiş Döviz Kurları
Fas dirheminden Ürdün dinarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Fas dirheminden (MAD) Ürdün dinarına (JOD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, MAD - JOD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Fas dirhemi → Ürdün dinarı döviz kuru geçmişi
Bugünün Fas dirhemi Ürdün dinarına döviz kuru şu anda 0,071, dünden bu yana %-0.374 değerinde değişti. Fas dirhemi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.699 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Fas dirhemi Ürdün dinarına döviz kuru en yüksek değeri 0,072 (25-07-2024) ile en düşük değeri 0,071 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.288 düşüş ile 01-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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