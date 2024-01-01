2.000 Fas dirheminden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → JOD çevirin

2.000 mad
142,691 jod

1,000د.م. MAD = 0,07135JD JOD

13:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07230,0723
Düşük0,07110,0705
Ortalama0,07190,0714
Değişim0.35%1.19%
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1 MAD → JOD istatistikleri

MAD → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0723, en düşük 0,0711 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0719 oldu. MAD → JOD kurundaki değişiklik 0.35 değerindeydi.

MAD → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0723, en düşük 0,0705 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0714 oldu. MAD → JOD kurundaki değişiklik 1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,7530,7810,9271,3811,5281,33718,188
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28778,07611,1861,7681,9571,71223,285
1 EUR1,079655,9480,84311,491,6491,44319,63

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Ürdün Dinarı
1 MAD0,07135 JOD
5 MAD0,35673 JOD
10 MAD0,71346 JOD
20 MAD1,42691 JOD
50 MAD3,56728 JOD
100 MAD7,13455 JOD
250 MAD17,83638 JOD
500 MAD35,67275 JOD
1000 MAD71,34550 JOD
2000 MAD142,69100 JOD
5000 MAD356,72750 JOD
10000 MAD713,45500 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Fas Dirhemi
1 JOD14,01630 MAD
5 JOD70,08150 MAD
10 JOD140,16300 MAD
20 JOD280,32600 MAD
50 JOD700,81500 MAD
100 JOD1.401,63000 MAD
250 JOD3.504,07500 MAD
500 JOD7.008,15000 MAD
1000 JOD14.016,30000 MAD
2000 JOD28.032,60000 MAD
5000 JOD70.081,50000 MAD
10000 JOD140.163,00000 MAD